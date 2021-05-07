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В НСЗУ рассказали, какие бесплатные стоматологические услуги могут получить украинцы

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 17:14
В НСЗУ рассказали, какие бесплатные стоматологические услуги могут получить украинцы Фото: в НСЗУ назвали бесплатные стоматологические услуги для украинцев (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Национальная служба здоровья сообщает, что предоставление стоматологической медицинской помощи выделили в отдельный амбулаторный пакет в Программе медицинских гарантий на этот год. Неотложную стоматологическую помощь можно получить бесплатно.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Указано, что тариф на медуслуги по стоматологической медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет 116 гривен.

В перечень бесплатных стоматологических услуг входит:

  • первичный стоматологический осмотр пациента или пациентки;
  • ургентная стоматологическая помощь детям и взрослым;
  • плановая стоматологическая помощь детям;
  • инструментальные исследования в рамках ургентной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям;
  • организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет
  • своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.

Ургентная стоматология - это снятие острой боли и лечения состояний, угрожающих жизни. Для детей до 18 лет Программа медгарантий покрывает плановую стоматологию, поскольку она предотвращает ухудшение общего здоровья.

"Если совершеннолетний пациент обращается в учреждение, заключившее договор с НСЗУ на стоматологическую помощь, за плановой стоматологической услугой, такое обращение может быть для него платным. Ведь оно не покрывается Программой медицинских гарантий", - обращают внимание в ведомстве.

Пациенты должны платить за услуги официально в кассу заведения по тарифу, утвержденному владельцем этого медучреждения, то есть соответствующим местным советом.

Напомним, в программе медицинских гарантий на этот год на первичную помощь предусмотрели более 20 млрд 670 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, с 1 января в Украине изменился алгоритм вызова "скорой помощи".

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