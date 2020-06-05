В НСЖУ назвали основную причину нападений на журналистов в мае

Национальный союз журналистов Украины назвал основную причину нападений на журналистов в мае - из-за съемок о нарушении карантина. Всего же в прошлом месяце зафиксировано 4 случая физической агрессии против сотрудников СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

"В мае Национальный союз журналистов Украины зафиксировал 4 инцидента физической агрессии в отношении работников СМИ. Три из них связаны со съемками по соблюдению карантина", - отмечается в сообщении.

Указано, что за 5 месяцев этого года произошло 30 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа.

В сообщении отмечается, что значительные телесные повреждения нанесли журналисту харьковского издания Никите Кнышу. Он решил провести съемку о нарушении карантина ночью на парковке возле станции метро Научная, представился журналистом и спрашивал молодежь о нарушении карантина.

"После съемки сюжета Никита вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. За считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили", - рассказали в НСЖУ.

Также произошло нападение на журналистов в Запорожье 7 мая на рынке "Бахчисарай". Агрессивный мужчина ругался, пытался сорвать респираторы с журналиста и оператора, препятствовал съемке работы рынка во время карантина. Оператор вынужден был применить баллончик с газом, чтобы защитить коллег. Журналисты передали видео нападения пресс-службе областного полицейского ведомства.

Кроме того, во Львове на журналистов набросились в парикмахерской за съемки о работе в карантинных условиях. Работники заведения требовали от сотрудников СМИ уйти, дергали за одежду и выталкивали.

Напомним, по факту нападения на журналиста Никиту Кныша полиция открыла уголовное дело.

Как писало РБК-Украина, во время протестов в американском городе Санта-Моника один из демонстрантов напал на украинскую журналистку Кристину Шевченко.