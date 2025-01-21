НС на кордоні з Мексикою. Трамп наказав готувати військову підтримку прикордонної місії

Трамп дав наказ керівництву Пентагона або міністрам військової служби готувати "стільки підрозділів або членів Збройних сил, включаючи резерв готовності та Національну гвардію, скільки міністр оборони вважає за потрібне" для підтримки безпеки на кордоні.

Зазначимо, що оголошений сьогодні новим президентом Штатів надзвичайний стан (НС) на південному кордоні дозволяє додаткове використання ресурсів Міноборони на кордоні.

Розпорядження Трампа також наказує міністрам оборони та внутрішньої безпеки співпрацювати з Генеральним прокурором щодо перегляду політики, де це можливо, щоб переконатися, що "політика застосування сили надає пріоритет безпеці" персоналу Пентагону та Міністерства внутрішньої безпеки на кордоні.

"Суверенітет Америки зазнає нападу... Цей напад на американський народ і цілісність суверенних кордонів Америки становить серйозну загрозу для нашої нації", - заявив Трамп у понеділок.

Він додав, що через серйозність і надзвичайність цієї "нинішньої небезпеки та безпосередньої загрози" необхідно, щоб Збройні сили "вжили всіх необхідних заходів, щоб допомогти Департаменту внутрішньої безпеки отримати повний оперативний контроль над південним кордоном".

Додаткове виконавче розпорядження містить наказ главі Пентагону представити вимоги до підготовки та оцінки, що стосуються місії NORTHCOM щодо "закриття кордонів і підтримки суверенітету, територіальної цілісності та безпеки Сполучених Штатів".

У розмові з журналістами представник оборонного відомства США заявив у понеділок, що Пентагон "повністю відданий виконанню наказів нашого головнокомандувача та виконує це негайно під його керівництвом".

Наразі на кордоні перебуває приблизно 2200 військовослужбовців США у складі Оперативної групи під керівництвом Північного командування (Joint Task Force-North).

Ці війська уповноважені виконувати такі дії, як введення даних, технічне обслуговування транспортних засобів, транспортування, навчання, виявлення та моніторинг, розповів CNN у понеділок представник JTFN.

Трамп підписав укази про посилення захисту кордону

Як повідомлялося раніше, у перший день на посаді президента США Дональд Трамп підписав список дій виконавчої влади з питань імміграції, які включає позначення наркокартелів іноземними терористичними організаціями. Це може дати можливість використовувати військові сили на території Мексики

Визнання картелів іноземними терористичними організаціями також може призвести до посилення фінансових санкцій і юридичних наслідків у США проти причетних осіб.

Трамп також підписав указ про оголошення надзвичайного стану на південному кордоні США (із Мексикою), що призведе до розгортання додаткових ресурсів Пентагону та розгортання збройних сил для завершення будівництва прикордонної стіни, серед інших заходів. Він зосереджений лише на безпеці південного кордону.

Детальніше про перші укази, які підписав Трамп на початку свого президентства, - читайте в матеріалі РБК-Україна.