В ноябре США откроют границы для привитых туристов

Нововведения коснутся как сухопутных пограничных пунктов, так и международных авиаперелетов, их введут в одно и то же время.

В сентябре Соединенные Штаты объявили о снятии запрета на посещение страны для полностью вакцинированных авиапассажиров, которые также должны будут сдать тест на коронавирус.

В целях замедления распространения COVID-19, в марте 2020 года границы страны были закрыты для путешественников из Евросоюза, Великобритании и Китая, позже в список были добавлены Индия и Бразилия. Власти страны также закрыли сухопутные границы с Канадой и Мексикой.

Ограничения, которые длятся уже почти 19 месяцев, привели как к экономическим потерям, так и к личным проблемам людей, которые не могут пересечь границу.

По словам источника в Белом доме, открытие сухопутной границы будет разделено на два этапа. На первом этапе людям, которые совершают несущественные поездки (к примеру, посещение родственников или туризм), хотя не вакцинированным посетителям, которые въезжают в страну с существенными целями въезд будет разрешен, как это было в последние полтора года.

На втором этапе, который скорее всего начнется в январе 2022 года, все посетители должны будут представить доказательства вакцинации, вне зависимости от причины их поездки.