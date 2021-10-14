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У листопаді США відкриють кордони для щеплених туристів

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Вашингтон, Четвер 14 жовтня 2021 02:19
У листопаді США відкриють кордони для щеплених туристів Фото: у листопаді США відкриють кордони для щеплених туристів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати на початку листопада відкриють свої кордони з Мексикою та Канадою для повністю вакцинованих проти COVID-19 іноземних громадян. Адміністрація повідомить точну дату відкриття кордонів найближчим часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Нововведення торкнуться як сухопутних прикордонних пунктів, так і міжнародних авіаперельотів, їх введуть в один і той же час.

У вересні Сполучені Штати оголосили про зняття заборони на відвідування країни для повністю вакцинованих авіапасажирів, які також мають здати тест на коронавірус.

З метою уповільнення поширення COVID-19, в березні 2020 року кордони країни були закриті для мандрівників з Євросоюзу, Великобританії та Китаю, пізніше в список були додані Індія і Бразилія. Влада країни також закрила сухопутні кордони з Канадою і Мексикою.

Обмеження, які тривають вже майже 19 місяців, призвели як до економічних втрат, так і до особистих проблем людей, які не можуть перетнути кордон.

За словами джерела в Білому домі, відкриття сухопутного кордону буде розділене на два етапи. На першому етапі людям, які здійснюють несуттєві поїздки (наприклад, відвідування родичів або туризм), хоча не вакцинованим відвідувачам, які в'їжджають в країну з істотними цілями в'їзд буде дозволений, як це було в останні півтора року.

На другому етапі, який швидше за все почнеться в січні 2022 року, всі відвідувачі мають представити докази вакцинації, незалежно від причини їхньої поїздки.

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