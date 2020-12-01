Ноябрь в Киеве был теплее климатической нормы

Среднемесячная температура ноября 2020 года в Киеве составила 3,8 градусов тепла. Это выше климатической нормы на 1,7 градусов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечают климатологи, температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, покольку первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 4 градуса, вторая - холоднее на полградуса, а температурный режим третьей декады снова превысил средние многолетние показатели на 2,4 градусов.

Холоднее всего было 30 числа, когда минимальная температура упала под утро до минус 3,8 градуса, а теплее всего - 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до 11,7 градусов тепла.

В Киеве за месяц выпало 30 мм осадков, что составило 59% климатической нормы.

Как сообщало РБК-Украина, 17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха понизилась до 3,4 градусов мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 16 апреля - всего 215 дней.

По прогнозу Укргидрометцентра, в декабре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.