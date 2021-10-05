Как новый законопроект о криптовалютах повлияет на работу криптосервисов в Украине?

Недавно Верховная Рада приняла закон «О виртуальных активах», который легализовал работу с криптовалютой. Согласно новому документу, в стране смогут официально работать криптовалютные биржи, банки и другие профильные компании. Но только при условии регистрации и регулярного предоставления отчетов в государственные органы.

Это значит, что сервисам придется раскрыть всю личную информацию своих владельцев в случае ее запроса. Проблема состоит в том, что такой принцип взаимоотношений с клиентами чужд криптовалютному рынку, который привык придерживаться принципов свободы и анонимности.

К новому законопроекту криптовалютные биржи готовились довольно давно. Так, криптобанк Chatex уже не первый год работает с инвесторами и трейдерами из Украины. Генеральный директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон комментирует законопроект так:

«Мы на рынке не первый год, и уважаем принципы цифровых активов, которые разработчики заложили еще в 2009 году: свободу, честность и анонимность. Рано или поздно правительства стран так или иначе включились бы в плотное регулирование криптовалют, но мы были всегда к этому готовы. Поэтому сейчас наша главная задача, как и всех наших друзей по рынку, — найти и предложить пользователям золотую середину, где активы владельцев криптовалют будут и защищены со стороны сервиса, и не подвержены серьезным ограничениям со стороны регуляторов»

Сегодня пользоваться криптобанком Chatex и 14 доступными криптовалютами в сервисе может каждый украинец абсолютно легально без возможного преследования со стороны регуляторов. Криптобанк работает в Telegram, защищен и безопасен, а для работы с крупными суммами в крипто банке требуется пройти верификацию согласно политике AML.

«Мы одни из немногих заинтересованных в развитии своего комьюнити. Это заключается не только в постоянных розыгрышах и конкурсах, онлайн-гайдах и отзывчивой команде поддержки. Мы предлагаем беспрецедентные условия торговли, как, например комиссию всего в 50 центов на вывод цифрового доллара USDT. А также всем людям, заинтересованным в получении новых знаний, совершенно бесплатно пройти курс по P2P трейдингу от Академии Трейдинга Chatex. Курс уже доступен на русском и украинских языках», - резюмирует Майкл Росс-Джонсон.

На сегодняшний день системой международных переводов в Chatex, его торговой платформой и остальными функциями пользуются более 350 тысяч человек со всего мира. И это число продолжает расти.