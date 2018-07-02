Новый закон о валюте создает риски злоупотреблений со стороны НБУ, - эксперт

Нацбанк может злоупотреблять валютными ограничениями, уверен Устенко

Принятый Верховной радой закон "О валюте и валютных операциях" несет риск злоупотреблений Национальным банком своими полномочиями в сфере валютного регулирования. Такое мнение высказал директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает "Радио Свобода".

"Закон позволяет Нацбанку по своему усмотрению и довольно субъективно определять, что является угрозой. В этом есть риск злоупотреблений", - сказал Устенко.

По его словам, есть спорные моменты о введении дополнительного валютного регулирования Нацбанком Украины, [которое он будет внедрять] основываясь на собственном понимании происходящей ситуации.

"Где гарантия, что онибудут правильно понимать? Валютные ограничения же вводятся на длительное время", - говорит Устенко.

Первая редакция законопроекта, которая разрабатывалась депутатами, была очень прогрессивной, считает экономист. Президентский же вариант (который, в конце концов, приняли), "делает закон несколько менее новаторским, но все равно полезным для украинской экономики", цитирует Устенко "Радио Свобода".

"Что же касается того, как закон повлияет на всех граждан Украины ... Я не уверен, что в стране, где ВПП на душу населения в прошлом году составлял две тысячи долларов, люди в первую очередь решают вопрос, каким образом открыть банковский счет в Европе или Соединенных Штатах. Но если ситуация будет развиваться по оптимистическому сценарию - это будет важно для всех", - добавляет Устенко.

Ранее о коррупционных рисках президентского варианта законопроекта "О валюте" заявлял экс-глава комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка. В частности, он отмечал, что проект несет риски монополизации рынка вывода капитала из страны.

"Президентский проект таких четких границ [для введения Нацбанком дополнительного валютного регулирования] не содержит. Это позволит регулятору манипулировать ситуацией и усложнять жизнь бизнесу и простым гражданам. Наш подход очень прост: мелкий и средний бизнес должен свободно работать - закупать оборудование, сырье и материалы для производства, а люди - иметь возможность покупать товары или получать переводы от родственников. А вот схемы по выводу крупных капиталов нужно прекращать" - написал народный депутат фракции Радикальной партии в своем блоге.

Напомним, президентский законопроект также критиковали и в профильном объединении банкиров – Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ). В частности, критике были подданы нормы проекта, устанавливающие неисчерпывающий перечень мер, которые регулятор может предпринимать для стабилизации валютного рынка.