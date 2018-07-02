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Новий закон про валюту створює ризики зловживань з боку НБУ, - експерт

НовиниЕкономіка    02.07.2018 - 14:03
Фото: Олег Устенко (УНІАН)
Фото: Олег Устенко (УНІАН)

Нацбанк може зловживати валютними обмеженнями, впевнений Устенко

Прийнятий Верховною радою закон "Про валюту і валютні операції" несе ризик зловживань Національним банком своїми повноваженнями у сфері валютного регулювання. Таку думку висловив директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, передає "Радіо Свобода".

"Закон дозволяє Нацбанку на свій розсуд і досить суб'єктивно визначати, що є загрозою. У цьому є ризик зловживань", - сказав Устенко.

За його словами, є спірні моменти про введення додаткового валютного регулювання Нацбанком України, [яке він буде впроваджувати] ґрунтуючись на власному розумінні ситуації, що виникла. 

"Де гарантія, що вони будуть правильно розуміти? Валютні обмеження ж вводяться на тривалий час", - каже Устенко.

Перша редакція законопроекту, яка розроблялася депутатами, була дуже прогресивною, вважає економіст. Президентський варіант (який, зрештою, прийняли), "робить закон дещо менш новаторським, але все одно корисним для української економіки", цитує Устенка "Радіо Свобода".

"Що ж стосується того, як закон вплине на всіх громадян України ... Я не впевнений, що в країні, де ВПП на душу населення в минулому році становив дві тисячі доларів, люди в першу чергу вирішують питання, яким чином відкрити банківський рахунок у Європі чи Сполучених Штатах. Але якщо ситуація буде розвиватися за оптимістичним сценарієм - це буде важливо для всіх", - додає Устенко.

Раніше про корупційні ризики президентського варіанту законопроекту "Про валюту заявляв екс-голова комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка. Зокрема, він зазначав, що проект несе ризики монополізації ринку виведення капіталу з країни.

"Президентський проект таких чітких меж [для введення Нацбанком додаткового валютного регулювання] не містить. Це дозволить регулятору маніпулювати ситуацією і ускладнювати життя бізнесу і простим громадянам. Наш підхід дуже простий: дрібний і середній бізнес повинен вільно працювати - закуповувати обладнання, сировину та матеріали для виробництва, а люди - мати можливість купувати товари чи отримувати перекази від родичів. А ось схеми виведення великих капіталів потрібно припиняти", - написав народний депутат фракції Радикальної партії у своєму блозі.

Нагадаємо, президентський законопроект також критикували і в профільному об'єднаннв банкірів – Незалежній асоціації банків України (НАБУ). Зокрема, критиці були піддані норми проекту, які встановлюють невичерпний перелік заходів, які регулятор може робити для стабілізації валютного ринку.

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Теги публікації: Національний банк України, валюта, Рыбалка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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