Сегодня в Свободе Слова Савика Шустера о (НЕ)олигархической (НЕ)зависимости

Сегодня в 21:00 в Свободе Слова Савика Шустера речь пойдет о том, сможет ли новая власть освободиться от влияния олигархов. Задачу разделить бизнес и политику ставил себе едва ли не каждый украинский Президент. Удастся ли Владимиру Зеленскому остаться независимой фигурой? На этот вопрос в прямом эфире будут отвечать гости программы:
Андрей Герус, нардеп от “СЛУГИ НАРОДА”, Глава комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ,
Виталий Шабунин, Председатель ГО "Центр противодействия коррупции"
Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Ляшко",
Евгений Потураев, нардеп от "СЛУГИ НАРОДА"
Дмитрий Вовк, Председатель НКРЕКП (2015 - 2018) (на прямом включении Skype),
Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от ВО "Батькивщина",
Иван Плачков, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, министр топлива и энергетики (2005-2006),
Иванна Климпуш-Цинцадзе, нардеп от "Европейской Солидарности",
Алексей Кучеренко, нардеп от ВО "Батькивщина",
Виталий Куприй, нардеп VIII созыва,
Виталий Бутенко, директор по коммерческой деятельности ДТЭК,
Василий Котко, президент союза "Первая энергетическая ассоциация Украины".
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