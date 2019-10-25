Сегодня в Свободе Слова Савика Шустера о (НЕ)олигархической (НЕ)зависимости

Сегодня в 21:00 в Свободе Слова Савика Шустера речь пойдет о том, сможет ли новая власть освободиться от влияния олигархов. Задачу разделить бизнес и политику ставил себе едва ли не каждый украинский Президент. Удастся ли Владимиру Зеленскому остаться независимой фигурой? На этот вопрос в прямом эфире будут отвечать гости программы:

Андрей Герус, нардеп от “СЛУГИ НАРОДА”, Глава комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ,

Виталий Шабунин, Председатель ГО "Центр противодействия коррупции"

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Ляшко",

Евгений Потураев, нардеп от "СЛУГИ НАРОДА"

Дмитрий Вовк, Председатель НКРЕКП (2015 - 2018) (на прямом включении Skype),

Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от ВО "Батькивщина",

Иван Плачков, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, министр топлива и энергетики (2005-2006),

Иванна Климпуш-Цинцадзе, нардеп от "Европейской Солидарности",

Алексей Кучеренко, нардеп от ВО "Батькивщина",

Виталий Куприй, нардеп VIII созыва,

Виталий Бутенко, директор по коммерческой деятельности ДТЭК,

Василий Котко, президент союза "Первая энергетическая ассоциация Украины".