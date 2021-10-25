Новый вариант "Дельты" уже в Украине. Данилов назвал города

Новый вариант "Дельты" уже находится на территории Украины. Наши ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова в эфире передачи "Свобода слова на ICTV" .

"В пятницу наши ученые закончили исследования. Мы имеем подтверждение, что мутация "Дельты", которая началась в Британии, уже есть на территории нашей страны", - сообщил Данилов.

Он отметил, что Украина заходит в пик заболеваемости COVID, ближайшие две недели "будут сложными".

"Я могу назвать города: это Львов, Тернополь, наша западная Украина. Более того, он залезает (новый штамм - ред.) в Киев", - заявил Данилов.