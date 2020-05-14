Новый тренд: энергия в аренду или почему набирает популярность прокат генераторов

Дизельные и бензиновые генераторы используются для различных целей: энергообеспечение строительных объектов без коммуникаций, фестивалей и массовых мероприятий под открытым небом, в качестве резервного источника питания для частных домов и т.д. При этом покупка такого оборудования удовольствие не из дешевых — стоимость генераторов в зависимости от мощности и вида, варьируется от 2000$ до 50000$. Организаторы фестивалей или, например, частные застройщики не могут позволить себе такие траты. Именно поэтому последние несколько лет в данном секторе стремительно набирает популярность аренда генератора.

Компания Rental Power предлагает услуги проката генераторов для частных и корпоративных клиентов по всей Украине. Формат сотрудничества при этом максимально продуман для удобства заказчика: все виды обслуживания оборудования от подбора и подключения до технического сопровождения уже входят в стоимость.

В техническом арсенале компании доступен огромный выбор вариантов: бензиновые и дизельные генераторы от известных производителей мощностью: 1,5-500 кВт. Стоимость аренды в сутки начинается от 200 гривен. Сравнивая цены на покупку аналогичного оборудования, выгода решения в пользу аренды очевидна. Клиенту нет необходимости тратить средства и время на техническое обслуживание, заправку, ремонт и транспортировку генератора. Оформляя аренду, заказчик получает готовое решение и помощь квалифицированных специалистов, которые осуществляют полную настройку генератора под нужды клиента на необходимый срок. По окончанию срока аренды, представители Rental Power самостоятельно проводят отключение и обратную транспортировку. Пока клиент сосредоточен на решении собственных вопросов, специалисты Rental Power следят за бесперебойным энергоснабжением объекта.

Компания также предлагает услуги экстренной доставки генераторов на объекты в случаях непредвиденных проблем с электроснабжением. Клиент может заказать услуги аренды даже на сутки — пока производится ремонт поврежденных коммуникаций.

Каждый генератор тестируется на работоспособность перед отправкой на объект, так что заказчик может быть уверен в качестве услуг. Кроме того, все оборудование уже застраховано и имеет гарантию от производителя.

Гибкие условия аренды генераторов под любые нужды дают возможность заказывать агрегаты различной мощности. Если, например, на первых этапах стройки необходимы более мощное оборудование, так как коммуникации полностью отсутствуют, то на завершительных сроках строительства обычно достаточно генератора малой мощности в качестве резервного источника энергии. В Rental Power клиент может заказать последовательную доставку двух таких генераторов на необходимый срок, тем самым значительно сокращая расходы на электроснабжение.

Оформить заказ на аренду генераторов можно на официальном сайте Rental Power: https://rental-power.com.ua/