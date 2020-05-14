Новий тренд: енергія в оренду або чому набирає популярність прокат генераторів

Дизельні та бензинові генератори використовуються для різних цілей: енергозабезпечення будівельних об'єктів без комунікацій, фестивалів та масових заходів просто неба, як резервне джерело живлення для приватних будинків тощо. При цьому купівля такого устаткування задоволення не з дешевих . Вартість генераторів в залежності від потужності та виду, коливається від 2000 $ до 50000 $. Організатори фестивалів або, наприклад, приватні забудовники не можуть дозволити собі такі витрати. Саме тому останні кілька років в цьому секторі стрімко набирає популярність оренда генератора.

Компанія Rental Power пропонує послуги прокату генераторів для приватних і корпоративних клієнтів по всій Україні. Формат співпраці при цьому максимально продуманий для зручності замовника: всі види обслуговування обладнання від підбору та підключення до технічного супроводу вже включені у вартість.

У технічному арсеналі компанії доступний величезний вибір варіантів: бензинові та дизельні генератори від відомих виробників потужністю 1,5-500 кВт. Вартість оренди на добу починається від 200 гривень. Порівнюючи ціни на покупку аналогічного обладнання, вигода рішення на користь оренди очевидна. Клієнту немає сенсу витрачати кошти та час на технічне обслуговування, заправку, ремонт і транспортування генератора. Оформляючи оренду, замовник отримує готове рішення і допомогу кваліфікованих фахівців, які здійснюють повне налаштування генератора під потреби клієнта на необхідний термін. По закінченню терміну оренди, представники Rental Power самостійно проводять відключення і зворотнє транспортування. Поки клієнт зосереджений на власних справах, фахівці Rental Power стежать за безперебійним енергопостачанням об'єкта.

Компанія також пропонує послуги екстреної доставки генераторів на об'єкти у випадках непередбачених проблем з електропостачанням. Клієнт може замовити послуги оренди навіть на добу - поки проводиться ремонт пошкоджених комунікацій.

Кожен генератор тестується на справність перед відправленням на об'єкт, так що замовник може бути впевнений в якості послуг. Крім того, все обладнання вже застраховано та має гарантію від виробника.

Гнучкі умови оренди генераторів під будь-які потреби дають можливість замовляти агрегати різної потужності. Якщо, наприклад, на перших етапах будівництва необхідні більш потужне обладнання, оскільки комунікації повністю відсутні, то на завершальних термінах будівництва зазвичай досить генератора малої потужності як резервного джерела енергії. В Rental Power клієнт може замовити послідовну доставку двох таких генераторів на необхідний термін, значно скорочуючи витрати на електропостачання.

Оформити замовлення на оренду генераторів можна на офіційному сайті Rental Power: https://rental-power.com.ua/