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Новый тип COVID в Британии начал распространяться с середины ноября

Лондон, Воскресенье 20 декабря 2020 23:40
Новый тип COVID в Британии начал распространяться с середины ноября
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Новый вариант коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был выявлен в сентябре.

Об этом сообщает Служба общественного здравоохранения Британии.

Ученые подчеркнули, что пока не нашли свидетельств, которые говорили бы о большей летальности возникшей мутации коронавируса в сравнении с первоначальным вариантом.

"Увеличение числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта впервые выяснилось в конце ноября, когда Служба общественного здравоохранения Англии изучала, почему показатели инфицирования в графстве Кент не снижались, несмотря на общенациональный карантин. Потом уже мы обнаружили, что этот вариант быстро распространяется в Лондоне и графстве Эссекс", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте действует четвертый уровень карантина. Они предусматривают запрет на въезд и выезд из регионов, отмену нескольких дней планируемого смягчения карантина, закрытие магазинов и заведений услуг не первой необходимости.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с распространением нового типа вируса ряд стран Европы уже запретил авиа- и прочее пассажирское сообщение с Британией.

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