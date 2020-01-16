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Новый тариф на доставку газа является убыточным, - "Криворожгаз"

Новости » Энергетика     16.01.2020 - 19:28
Новый тариф на доставку газа является убыточным, - "Криворожгаз"
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Компания подчеркивает необходимость дальнейших шагов со стороны регулятора для утверждения экономически обоснованных тарифов

НКРЭКУ впервые за последние пять лет сдвинула вопрос необоснованных тарифов для операторов ГРМ с мертвой точки. Из-за замороженного тарифа АО "Криворожгаз" с 2015 года компания понесла убытки в размере 380,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Финансовые результаты АО "Оператор газораспределительной системы "Криворожгаз", млн. гривен:

Новый тариф на доставку газа является убыточным, - &quot;Криворожгаз&quot;

Однако, по словам пресс-службы, утвержденный государственным регулятором 24 декабря 2019 года тариф для АО "Криворожгаз" в 1,4 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям региона. "Такое решение государственного регулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Криворожгаз" составят около 100 млн гривен, при условии, что цена приобретения природного газа для технологических нужд не превысит предусмотренную при утверждении тарифа", - говорится в сообщении.

"С принятием нового тарифа АО "Криворожгаз" ожидает решения двух главных проблем. Во-первых - поднятия уровня заработной платы, из-за которой дефицит кадров на предприятии составляет 23%. Во-вторых - погашение долгов за технологический газ. Из-за убыточного тарифа АО "Криворожгаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС - АО "Укртрансгаз", - объясняет директор финансовый АО "Криворожгаз" Наталия Гаврусь.

Как финансовые результаты АО "Криворожгаз" зависят от тарифа, млн гривен:

Новый тариф на доставку газа является убыточным, - &quot;Криворожгаз&quot;

"Таким образом новый тариф на распределение газа остается убыточным. Утвержденный размер тарифа не дает возможности АО "Криворожгаз" поднять заработную плату работников до конкурентного уровня и остановить отток кадров. С утвержденным тарифом средняя заработная плата в АО "Криворожгаз" составит около 10 000 гривен. Кроме того, экономически необоснованный тариф не позволяет АО "Криворожгаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, а потому автоматически создаст финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям. Как следствие - угроза искусственного банкротства не только операторов ГРМ, но и нового независимого оператора ГТС", - говорится в сообщении.

АО "Криворожгаз" подчеркивает необходимость дальнейших шагов со стороны государственного регулятора для утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение газа.

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