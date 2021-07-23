Новый сезон УПЛ стартовал ничьей между "Львовом" и "Мариуполем"

Новый сезон украинской Премьер-лиги официально стартовал. Первый матч УПЛ между "Львовом" и "Мариуполем" завершился ничьей.

Сегодняшнюю встречу активно начал "Мариуполь", хоть и играл в гостях. Именно форвард гостей Андрей Кулаков стал автором первого гола в новом сезоне УПЛ. Кулаков на 9-й минуте игры замкнул передачу от Дмитрия Топалова и забил гол в пустые ворота львовян.

Однако после этого "Львов" смог собраться и сумел сравнять результат на 32-й минуте матч. Сравнять счет сумел Артур Ременяк, который отправил мяч головой прямо в ворота "Мариуполя" после навеса Эрнеста. Поэтому концовка первой половины игры протекала под диктовку хозяев поля.

Во втором тайме матча хозяева начали брать перевес над соперником, но "Мариуполь" время от времени очень остро контратаковал. Однако итоговый счет матча - ничья 1:1.