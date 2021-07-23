Новий сезон УПЛ стартував нічиєю між "Львовом" та "Маріуполем"

Новий сезон української Прем'єр-ліги офіційно стартував. Перший матч УПЛ між "Львовом" та "Маріуполем" завершився нічиєю.

Сьогоднішню зустріч активно почав "Маріуполь", хоч і грав у гостях. Саме форвард гостей Андрій Кулаков став автором першого гола в новому сезоні УПЛ. Кулаков на 9-й хвилині гри замкнув передачу від Дмитра Топалова та забив гол у порожні ворота львів'ян.

Однак після цього "Львів" зміг зібратися та зумів зрівняти результат на 32-й хвилині матч. Зрівняти рахунок зумів Артур Ременяк, який відправив м'яч головою прямо у ворота "Маріуполя" після навісу Ернеста. Відтак кінцівка першої половини гри протікала під диктовку господарів поля.

У другому таймі матчу господарі почали брати перевагу над суперником, але "Маріуполь" час від часу дуже гостро контратакував. Однак підсумковий рахунок матчу - нічия 1:1.