Новый сезон | Полный газ. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

- Почему граждане Украины получили такие высокие платежки?

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- Почему возник пожар в пансионате для пожилых людей в Харькове?

- Кто виновен в гибели 15 человек?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Марина Лазерная, министр социальной политики Украины;

Юрий Витренко, в.и.о. министра энергетики Украины;

Андрей Коболев, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»;

Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2007; 2010-2012);

Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Алексей Гончаренко, народный депутат, «Европейская Солидарность», член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;

Денис Сенектутов, председатель Ассоциации газового рынка Украины.

Они говорят, а решает народ.