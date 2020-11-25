Новый руководитель КЭВРЗ является фигурантом уголовного дела

Исполняющий обязанности генерального директора ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" (КЭВРЗ) Сергей Пышняк является фигурантом открытого уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением во время его работы на предприятии в 2017-2020 годах.

Об этом говорится в ответе ГСУ Национальной полиции Украины руководству КЭВРЗ, копия которого оказалась в распоряжении РБК-Украина.

Как известно, Пышняк был директором по производству, когда предприятием с 2015 по 2020 год руководил Василий Дутчак, которого уволили с формулировкой в связи с неэффективной работой, в следствие нарушения деятельности завода, которая привела к финансовым убыткам предприятия.

В частности, завод на 7 млн грн превысил плановые затраты на покупку запчастей для ремонта поездов.

В августе Главное следственное управление Национальной полиции Украины начало досудебное расследование уголовного дела №12020000000000752 по факту злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц должностными лицами ЧАО “КЭВРЗ”, в том числе и С. Пышняком, во время закупок в течение 2017-2020 гг. товаров, работ и услуг по завышенным ценам, что нанесло предприятию убыток в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время профсоюз предприятия выразил недоверие Сергею Пышняку, как представителю старой команды и требует вернуть предыдущего руководителя - Романа Желизняка.

Как отмечают в профсоюзе, Пышняк своим указом отстранил от работы 12 ключевых должностных лиц завода, включая Романа Желизняка, который остается заместителем генерального директора.

Указ уже обжалован уволенными сотрудниками в Соломенском районном суде города Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что коллектив Киевского електровагоноремонтного завода направил открытое обращение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, председателю Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову, председателю правления УЗ Владимиру Жмаку.

ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" (КЭВРЗ) – одно из старейших государственных предприятий Украины по ремонту вагонов, основанное в 1868 году. 100% акций “КЭВРЗ” принадлежит государству в лице АТ “Українська залізниця”.