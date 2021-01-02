Новый рекорд: биткойн в первый день нового года пробил отметку в 29 500 долларов

Криптовалюта биткойн (bitcoin) 1 января 2021 года в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 29 500 долларов. На 06:30 по киевскому времени биткоин дорожает на 1,15 процента.

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

Стоимость одного биткоина составляет 29 601 доллар. В прошлый раз биткойн побил исторический максимум утром 31 декабря. Тогда его стоимость впервые превысила 29,05 тысячи долларов.

Аналитики прогнозируют продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 000 долларов, после которой на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Рекорд за рекордом: почему растет цена биткойна" писало, что финансовый конгломерат Morgan Stanley связывает ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику.

Кроме того, на цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.

Также сообщалось, что шведская крона стала лучшей основной валютой мира в 2020 году.