Новый рекорд: биткойн почти достиг уровня в 50 тысяч долларов

Стоимость биткойна во вторник, 16 февраля, достигла рекордной отметки в 49 938 долларов. С начала года криптовалюта подорожала примерно на 70%.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Самая популярная в мире криптовалюта дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили.
Этот шаг Tesla стал последним в череде крупных инвестиций, в результате которых биткойн переместился с периферии финансовой системы на балансы компаний и дилинговые центры Уолл-стрит, поскольку американские фирмы и традиционные управляющие деньгами начали скупать биткойны в больших количествах.
Помимо Tesla, биткойн в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.
На прошлой неделе цена биткойна поднялась до рекордного уровня после того, как Tesla Inc Илона Маска объявила, что купила криптовалюту на сумму 1,5 млрд долларов и вскоре примет ее в качестве формы оплаты за свои автомобили. На новостях от Tesla биткойн достиг рекорда в 47 565 долларов.
Биткойн вырос 11 февраля более чем на 8% до рекордно высокого уровня в 48 481 доллар. Это произошло после того, как Bank of NY Mellon заявил, что сформировал подразделение цифровых активов.