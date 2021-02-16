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Новый рекорд: биткойн почти достиг уровня в 50 тысяч долларов

Автор: Александр Белоус

Стоимость биткойна во вторник, 16 февраля, достигла рекордной отметки в 49 938 долларов. С начала года криптовалюта подорожала примерно на 70%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Самая популярная в мире криптовалюта дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили.

Этот шаг Tesla стал последним в череде крупных инвестиций, в результате которых биткойн переместился с периферии финансовой системы на балансы компаний и дилинговые центры Уолл-стрит, поскольку американские фирмы и традиционные управляющие деньгами начали скупать биткойны в больших количествах.

Помимо Tesla, биткойн в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.

На прошлой неделе цена биткойна поднялась до рекордного уровня после того, как Tesla Inc Илона Маска объявила, что купила криптовалюту на сумму 1,5 млрд долларов и вскоре примет ее в качестве формы оплаты за свои автомобили. На новостях от Tesla биткойн достиг рекорда в 47 565 долларов.

Биткойн вырос 11 февраля более чем на 8% до рекордно высокого уровня в 48 481 доллар. Это произошло после того, как Bank of NY Mellon заявил, что сформировал подразделение цифровых активов.

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