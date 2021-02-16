Новый рекорд: биткойн почти достиг уровня в 50 тысяч долларов

Стоимость биткойна во вторник, 16 февраля, достигла рекордной отметки в 49 938 долларов. С начала года криптовалюта подорожала примерно на 70%.

Самая популярная в мире криптовалюта дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили.

Этот шаг Tesla стал последним в череде крупных инвестиций, в результате которых биткойн переместился с периферии финансовой системы на балансы компаний и дилинговые центры Уолл-стрит, поскольку американские фирмы и традиционные управляющие деньгами начали скупать биткойны в больших количествах.

Помимо Tesla, биткойн в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.