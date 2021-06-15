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Новый рассвет в отношениях: Великобритания и Австралия договорились о свободной торговле

Автор: Александр Белоус

Великобритания и Австралия объявили во вторник, 15 июня, о соглашении о свободной торговле. По ожиданиям Лондона, соглашение устранит тарифы на все британские товары и увеличит рабочие места и бизнес по всей стране.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Сегодняшний день знаменует собой новый рассвет в отношениях Великобритании с Австралией, основанных на нашей общей истории и общих ценностях", - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Великобритания заявила, что согласовала ограничение на беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции из Австралии на 15 лет с целью защиты фермеров - острый политический вопрос в Великобритании перед соглашением.

Кроме того, автомобили, шотландский виски и кондитерские изделия будут стоить дешевле в Австралии благодаря соглашению.

По данным правительства, основные элементы соглашения были согласованы Джонсоном и его австралийским коллегой Скоттом Моррисоном на встрече на Даунинг-стрит поздно вечером в понедельник, а окончательное принципиальное соглашение должно быть достигнуто в ближайшие дни.

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