Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам

Чуть ли не при каждой украинской власти с приближением осени начинал обсуждаться вопрос о возможной смене правительства. Или из-за политического конфликта между президентом и премьером, или из-за недовольства нардепов действующим Кабмином. Или из-за необходимости спустить пар, назначить виновного за какие-то текущие проблемы страны и перезагрузиться перед новым политическим сезоном.

В эту осень Украина, безусловно, войдет в особых, беспрецедентных условиях полномасштабной войны. И привычная политическая борьба в целом отошла на второй план. Как выяснило РБК-Украина, конкретно на данный момент вопрос отставки правительства на повестке дня не стоит. Но это не мешает активным кулуарным междоусобицам и сплетням вокруг будущей перезагрузки исполнительной власти.

Зима близко

Ключевой фактор, который будет определять судьбу Кабмина Дениса Шмыгаля – прохождение осенне-зимнего отопительного сезона. В правящей команде открыто говорят, что этот период будет очень непростым.

Глобальный энергетический кризис, который пытается спровоцировать Россия, едва ли обойдет Украину стороной. Правительство уже прогнозирует, что предстоящий отопительный сезон станет сложнейшим в истории.

Вне всяких сомнений, накануне холодов страна-агрессор приложит максимальные усилия, чтобы разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру, ТЭС и ТЭЦ наверняка станут одними из главных мишеней россиян.

Все это накладывается на непростую ситуацию с украинским бюджетом. Кабмин пытается сводить баланс между поступлениями и критическими расходами с помощью финансовой помощи Запада. Но и кредиторам нужно показывать, что мы ищем способы чтобы хоть как-то наполнять казну.

"Условие всех кредиторов и грантодателей – мы не можем брать их средства на финансирование армии. Да, за июль у нас выросли налоги и сборы. Но того, что мы зарабатываем, все равно не хватает даже на армию. Осенне-зимний период будет еще тяжелее. Поэтому вполне возможно, что появятся еще какие-то не очень популярные экономические законы", – говорит один из влиятельных собеседников в "Слуге народа".

Тем не менее в правящей команде сомневаются, что тяжелая экономическая ситуация в сумме с отсутствием видимых подвижек на фронте могут привести к социальному взрыву.

"Растет количество реалистов. Социология показывает, что число людей, которые считают, что война надолго, не на один год, увеличивается. Кто не готов принимать нынешние условия, эмигрируют. Те, кто остаются, вынуждены принимать имеющуюся ситуацию", – отметил один из источников в окружении президента.

Но одно дело – отвечать на вопросы социолога о предстоящей зиме во время жаркого лета, другое – действительно оказаться в холодной квартире через несколько месяцев.

Как рассказывают собеседники РБК-Украина в различных органах власти, вариант, при котором общественное недовольство придется глушить традиционным способом – громкой отставкой – исключать нельзя. Один из источников предположил, что речь может идти о министрах, непосредственно отвечающих за прохождение отопительного сезона.

Впрочем, широкой общественности фамилии рядовых министров, руководителей других органов исполнительной власти или, скажем, глав госкомпаний едва ли широко известны. Следовательно, если назначить виновных в кризисе таким образом получится, то спустить общественное недовольство – вряд ли. С главой правительства ситуация уже выглядит несколько по-другому (при том, что большинство украинцев всю ответственность за происходящее в абсолютно любой сфере жизни страны возлагают все же лично на президента Владимира Зеленского).

Отставка Дениса Шмыгаля пока всерьез не рассматривается (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

При этом, по словам всех собеседников издания, несмотря на многочисленные слухи, вопрос отставки Шмыгаля сейчас всерьез не обсуждается. Один из информированных "Слуг народа" в Раде отметил, что какие-то конкретные весомые претензии выдвинуть премьеру нельзя.

Кроме того – и это особенно ценится в нынешней системе власти – глава правительства за два с половиной года на должности не занимался тем, что в украинском политическом лексиконе называется "созданием собственного политического имиджа" (именно с такой формулировкой в 1996 году был уволен с премьерского поста ныне покойный Евгений Марчук).

Но и совсем исключать сценарий со сменой правительства нельзя. Это вполне реально при наихудшем варианте развития событий, когда Украина вернется в условный 1993 год: с задержками зарплат даже бюджетникам, безумной инфляцией, веерными отключениями электричества, массовыми забастовками и т.д. Впрочем, такое мрачное положение дел, несмотря на войну и прочие объективные сложности, точно не выглядит самым вероятным.

Премьерский шорт-лист

Несмотря на то, что кресло под премьер-министром, по имеющейся информации, не шатается, в политических кулуарах вовсю обсуждают кандидатуры его возможных сменщиков. Один из собеседников РБК-Украина назвал это "нашим постоянным забегом на премьера". И тема будущей смены правительства, в частности, искусственно подогревается заинтересованными лицами, через публикации в СМИ и соцсетях.

Так, по информации издания, свою кандидатуру на место Шмыгаля продвигал нынешний замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, мотивируя это как раз грядущим тяжелым кризисом в экономике и необходимостью отреагировать на это кадровыми ротациями. С началом полномасштабной войны Тимошенко остался без своего флагманского проекта, "Большой стройки". Расположение президента, по словам многих источников издания, он также несколько подрастерял.

По словам другого информированного источника, история с премьерскими амбициями Тимошенко имела место, но чуть ранее, и главная причина этого – отсутствие у замглавы ОП нужной поддержки в Кабмине. Но сейчас он якобы смог наладить хорошие отношения с первым вице-премьером и министром экономики Юлией Свириденко и министром финансов Сергеем Марченко, потому его стремление перейти в Кабмин уже не столь актуально.

Разные собеседники РБК-Украина независимо друг от друга очертили одинаковый шорт-лист возможных претендентов на премьерский пост. Туда входят министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, еще один замглавы ОП Ростислав Шурма.

"По Кубракову я не вижу усилий, чтобы он хотел в премьеры, тут, скорее, его хотят", – сказал собеседник издания в монобольшинстве.

Кубраков демонстрирует "эффективность" именно в том понимании, которое в это слово вкладывают на Банковой: реализация конкретных понятных задач, которые к тому же можно хорошо презентовать широкой публике. В случае с главой Мининфраструктуры последний пример – соглашение об экспорте украинского зерна.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков – один из кандидатов на пост премьера (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как говорят сейчас во власти, управленческий стиль Зеленского с началом полномасштабной войны несколько изменился. Ранее президент, как и его предшественник, постоянно занимался микроменеджментом, пытался лично вникать во все подробности самых разных государственных процессов, что едва ли рационально.

Сейчас же Зеленский полностью сконцентрирован на военно-дипломатических вопросах, экономика же отдана на откуп Кабмину. Это, кстати, еще один фактор в пользу возможности ротаций в правительстве, если украинскую экономику ждут слишком тяжелые времена в ближайшие месяцы.

В отличие от Кубракова, Чернышов и Шурма, напротив, активно проявляют интерес к премьерской должности. В случае с главой Минрегиона возможен и промежуточный вариант – повышение до вице-премьера, чтобы частично удовлетворить его амбиции.

"Если бы сейчас нам привели какого-то мощного реформатора с именем, условного украинского Бальцеровича, тогда да, депутаты бы согласились. А так, менять одного "своего" на другого "своего" – многие в этом просто смысла не видят", – описал настроения собеседник издания в монобольшинстве.

Точечные ротации в правительстве, на уровне отдельных министров, тем не менее, возможны, и вокруг них также есть много слухов. Например, уже пару месяцев в политических кругах ходит версия о том, что главу Минобороны Алексея Резникова могут повысить до вице-премьера и отдать ему Минюст, а на его место переведут главнокомандующего Валерия Залужного.

"Конечно, популярность Залужного не всем по душе. Рано или поздно это может перерасти в какое-то решение, но пока осознанных и продуманных планов переводить его куда-то нет. Такие решения могут быть, но они пока еще не созрели внутри команды", – сказал один из собеседников издания.

Еще в феврале депутаты прогнозировали, что в скором времени могут отправить в отставку министра образования Сергея Шкарлета. Претензии к его работе у депутатов остались, но, как объясняют собеседники в Раде, они пока не достигли предела. Еще одна помеха – отсутствие другой кандидатуры, которая бы могла собрать в зале достаточно голосов.

"Единственный кандидат, который мог бы занять его место и собрать 226+ голосов – это глава профильного комитета Сергей Бабак. Но он уже прежде отказывался от этой должности и сейчас не сильно хочет", – сказал собеседник в президентской команде.

Другой кандидат, которого уже не первый месяц "увольняют" из Кабмина – первый вице-премьер Юлия Свириденко. Дефицит бензина, с которым страна жила несколько месяцев, собеседники издания считают провалом именно ее ведомства.

"Депутатский корпус очень сильно недоволен Свириденко. Все ставят ей в вину кризисную ситуацию с топливом. К тому же у нее сложные отношения с Даниилом Гетманцевым (глава парламентского комитета по финансам, таможенной и налоговой политике, – ред.). Но этот вопрос пока не дорос до уровня обсуждения на фракции", – сказал влиятельный собеседник в "Слуге народа".

В обозримой перспективе возможны не только отдельные кадровые перестановки, но и переформатирование правительства в целом. По информации РБК-Украина, министерства как раз завершили "самоаудит" – оценку своего функционала в военное время. Проще говоря, определили какие функции они сейчас выполняют и должны выполнять, а какие де-факто оказались ненужными. И на основе этого возможны слияния отдельных министерств или понижение их статуса до госагентств.

Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Денис Шмыгаль (фото: president.gov.ua)

Естественно, согласно бюрократической логике, ни один орган власти никогда добровольно не признается, что занимается чем-то ненужным. Но задача провести такой аудит была спущена с Банковой.

Другой важный фактор – сокращение бюджетов министерств. Приоритеты понятны: армия, социальные выплаты, зарплаты бюджетникам. Все остальные финансируются по остаточному принципу, что вызывает недовольство самих "непрофильных" министров и вынуждает их искать какое-то внешнее финансирование за рубежом. Оптимизация исполнительной власти в этих условиях хорошо укладывается в экономическую логику военного времени.

Таким образом, в перспективе ближайших недель слишком уж громких кадровых ротаций ждать, похоже, не стоит. Впрочем, как говорили собеседники РБК-Украина во власти еще в дофевральские времена и повторяют теперь, "у нас все может поменяться в один момент".

"Наведение порядка"

"Настроение боевое, много врагов, внешних и внутренних", – ответил один из соратников президента на вопрос РБК-Украина об общих настроениях во власти. С внешними врагами ситуация очевидна, а вот список внутренних довольно пестрый и при этом размытый.

За последние недели случилось немало событий, которые со стороны не связаны друг с другом: лишение украинского гражданства Геннадия Корбана и Игоря Коломойского, уголовные дела и объявление в розыск министров еще времен Януковича, обыски у некоторых известных бизнесменов, лишение половины депутатского корпуса дипломатических паспортов и т.д.

"Есть некоторый общий тренд на "наведение порядка". Нарратив такой: надо побольше успеть, пока военное время", – сказал собеседник издания. По его словам, несмотря на войну, общественный запрос на справедливость никуда не делся, и происходящее сейчас – своего рода отголоски еще лозунгов 2019 года про "сажать будем".

"Есть олигархи, есть все эти чиновники-депутаты, которые постоянно ходят, благ каких-то требуют, надо с ними что-то делать", – сказал источник. Отнятые у депутатов диппаспорта, к примеру, – как раз такой сигнал депутатскому корпусу.

В этих условиях на руку власти играют два фактора. Один из них – отсутствие на горизонте общенациональной избирательной кампании, во время которой оппоненты правящей команды, как правило, не устают напоминать о всех ее промахах. Официально следующие выборы в Раду должны пройти в конце октября 2023 года. Но поскольку любые голосования нельзя проводить в период военного положения, в окружении президента все меньше верят в то, что эта кампания пройдет в срок.

"Некому раскачивать ситуацию. Политиков, пользующихся высоким доверием общества, нет. Выборы не проводятся. Это разочарование даст отложенный эффект. Возможно, будут расти рейтинги у Притулы и военных, но они и так растут", – сказал один из собеседников издания.

Второй фактор, который явно помогает правящей команде – это отсутствие у оппозиции серьезного информационного ресурса. Все крупные телеканалы, которые в мирное время могли бы доставлять власти проблемы, сейчас вещают в едином телемарафоне. Его концепцию и наполнение программ координирует Офис президента и Минкульт.

Оппозиционных политиков включают в марафон очень дозированно, но от них пока не приходилось слышать в эфире что-либо критичное в адрес власти. Медиа, связанные с экс-президентом Петром Порошенко, "Еспресо", "Прямий" и "5 канал", еще в апреле отключили из цифрового эфира Т2.

"У нас в телемарафоне пес Патрон, Поворознюк. Там те песню поют, те погоду рассказывают. Политика осталась в Фейсбуке и Телеграмме", – говорит один из собеседников во власти.

Пророссийская оппозиция де-факто полностью исчезла с политической карты страны и никаких перспектив в обозримом будущем не имеет. Но и другие оппоненты власти не всегда видят, как бороться за народные симпатии в сложившихся условиях.

"Оппозиция начинает нервничать. Они, с одной стороны, видят свои низкие рейтинги. А с другой – опасаются, что власть начинает немного подкручивать гайки. Порошенко, похоже, нервничает из-за назначения нового генпрокурора. Тимошенко волнуется, как бы не разрушились ранее существовавшие договоренности по госпредприятиям. Они пытаются в Раде ставить палки в колеса и сбивать законы вместе с Разумковым", – сказал один из собеседников в "Слуге народа".

Война сильно повлияла на положение оппозиции и внутриукраинскую политическую жизнь (фото: president.gov.ua)

Сейчас до трети времени на согласительных советах занимает чистая политика – как рассказывают в монобольшинстве, оппозиция требует себе время в телемарафоне и больший доступ к парламентской трибуне. Выдвигаются и идеи вернуть доступ в Раду журналистам, а то и вовсе перевести парламент на привычный открытый режим работы. Но в "Слуге народа" на это не согласны.

Главным своим оппонентом в политикуме на Банковой по-прежнему считают Петра Порошенко и его партию, несмотря на многократный перевес в рейтингах. По информации издания, в отношение экс-президента у власти есть две концепции: согласно первой, сейчас самое время его "дожимать", согласно второй – напротив, оставить "Евросолидарность" и ее лидера в покое, мол, "они сами дальше упадут".

Ни одна из концепций пока не победила, потому на практике особого прессинга в отношении ЕС, в том числе с использованием правоохранительных органов, пока не наблюдается. Разве что делаются точечные уколы – как с новостью о накрытой силовиками партийной "ботоферме".

Но в любом случае, содержание внутриукраинской политической жизни в ближайшие месяцы будет полностью задаваться внешней рамкой – течением российско-украинской войны.

"Пока воюем, а дальше видно будет", – подытожил один из собеседников РБК-Украина.