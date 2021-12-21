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Новый метод белорусских служб: в Польше рассказали, как мигранты пересекают границу страны

Автор: Иванна Шовкун

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала, что уже около недели белорусские службы используют новый метод. Он предназначен для помощи мигрантам пересечь границу ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По ее словам, в то время, как одни иностранцы бросают камни в польских офицеров, а белорусские службы ослепляют их лазерами и стробоскопами, в другом месте мигранты пытаются незаметно пересечь границу.

Во вторник утром, 21 декабря, погранслужба Польши в Twitter сообщила, что за прошедшие сутки всего 26 нелегалов пытались прорвать ограждение на польско-белорусской границе. Однако при этом 10 иностранцев хотели силой прорваться в ЕС около Беловежи. Но польским службам удалось предотвратить эту попытку.

"Эта репетиция показывает, что уже несколько дней белорусы пробуют новый метод, то есть в одно место они отправляют инострацев - те громко ведут себя, бросают камни и куски дерева, слепят. А на другом участке нелегалы незаметно пытаются пройти границу", - сказала Михальская.

Напомним, полиция Подлясья (Польша) разоблачила украинцев, которые содействовали незаконному пересечению границы. Их арестовали.

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Польша