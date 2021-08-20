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Новый Mercedes C-Class стал внедорожником

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Пятница 20 августа 2021 18:32
Новый Mercedes C-Class стал внедорожником Фото: Mercedes-Benz C-Class All-Terrain (Mercedes-Benz)
Автор: Вадим Добровольский

Компания Mercedes-Benz представила кросс-универсал C-Class All-Terrain, адаптированный к тяжелому бездорожью. Публичный дебют новинки состоится в сентябре на автосалоне в Мюнхене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Mercedes-Benz.

Внешне новая версия отличается от стандартной модели защитным пластиковым обвесом по кругу, а уже "в базе" есть светодиодная оптика Digital Light с внедорожной подсветкой.

Дорожный просвет кросс-универсала вырос на 40 миллиметров, переработанная подвеска стала жестче, а в списке ездовых режимов Dynamic Select появились два новых — Offroad и Offroad+ с контролем скорости на спуске с горы.

Новый Mercedes C-Class стал внедорожникомСалон по умолчанию получил дизайн-пакет Avantgarde с отделкой из черного глянцевого пластика и полированного алюминия, а кресла теперь обеспечивают улучшенную боковую поддержку.

Объем багажного отделения в сравнении со стандартным универсалом не изменился (от 490 до 1510 л), но уже в базе автомобиль оснащается фаркопом, позволяющим буксировать грузы массой до 1800 кг.

Новый Mercedes C-Class стал внедорожникомMercedes-Benz C-Class All-Terrain предлагается в двух модификациях — бензиновой C 200 (1,5 л, 204 л.с., 300 Нм) и дизельной C 220 d (2,0 л, 200 л.с., 440 Нм), обе с 48-вольтовым стартер-генератором (20 л.с., 200 Нм). Транмиссия: 9-диапазонный гидромеханический "автомат" и система полного привода 4Matic, распределяющая момент в пропорции 45:55 в пользу задней оси.

Новый Mercedes C-Class стал внедорожникомПубличная премьера кросс-универсала состоится в начале сентября в рамках международного автосалона IAA,который теперь будет проходить в Мюнхене.

Продажи стартуют еще до конца года, основные конкуренты штутгартской новинки на рынке — Audi A4 Allroad и Volvo V60 Cross Country.

Напомним, в Европе стартовали продажи эффектного минивэна Hyundai Staria. Базовая версия старутет с 56 тысяч евро, а топ-модификация обойдется в 58 тысяч.

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