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В Европе стартовали продажи эффектного минивэна Hyundai Staria

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Четверг 19 августа 2021 14:15
В Европе стартовали продажи эффектного минивэна Hyundai Staria Фото: Минивэн Hyundai Staria (Hyundai)
Автор: Вадим Добровольский

Компания Hyundai запустила продажи футуристического минивэна Staria в Германии. Цена самой дорогой версии – около 58 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Hyundai в Германии.

В Германии стартовали продажи минивэна Hyundai Staria, оличающегося революционной внешностью. Первоначально машина будет доступна европейским покупателям только во флагманском исполнении Signature. Переднеприводная версия оценена в 56 150 евро, а цены на полноприводную модификацию стартуют с отметки в 58 150 евро.

В Европе стартовали продажи эффектного минивэна Hyundai StariaВ комплектацию Signature включены электрические раздвижные двери с обеих сторон, сиденья из кожи Nappa с подогревом и вентиляцией, салонное освещение с 64 выбираемыми цветами, задние солнцезащитные шторки и пр.

Staria Signature также имет раздельные сиденья во втором ряду с регулируемой спинкой и опорой для ног. Еще одна интересная функция – это "Контроль за пассажирами". Установленная в салоне широкоугольная камера позволяет водителю и переднему пассажиру следить за задними пассажирами через экран информационно-развлекательной системы.

В Европе стартовали продажи эффектного минивэна Hyundai StariaHyundai также оснастил Staria Signature аудиосистемой Bose с 12 динамиками. За 1200 евро автомобилисты могут докупить огромную панорамную стеклянную крышу и четыре дополнительных цвета отделки интерьера. Флагманская Staria доступна для заказа в дилерских центрах Германии с середины августа. В следующем году на рынке появятся грузопассажирские версии, которые будет более доступы по цене - от от 40 000 евро.

Напомним, кроссовер BMW X5 перевели на водород. Концепт-кар iX5 Hydrogen с силовой установкой на топливных элементах дебютирует в сентябре на Мюнхенском автосалоне.

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