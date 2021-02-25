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Новый лоу-кост Bees Airline зарегистрировал в Украине два самолета

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 16:31
Новый лоу-кост Bees Airline зарегистрировал в Украине два самолета Фото: Bees Airline (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Новый украинский лоу-кост Bees Airline на днях зарегистрировал в Украине два первых самолета.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что это Boeing 737-800 с бортовыми номерами украинского регистра UR-UBA и UR-UBB. Госавиаслужба выдала на них регистрационные удостоверения 22 и 23 февраля 2021 года.

Оба авиалайнера выпущены в 2010 году и пока находятся в Польше. Ранее их под номерами UR-PSC и UR-PSD девять лет эксплуатировала МАУ.

Пока Bees Airline еще не имеет сертификата эксплуатанта, который позволяет авиакомпании начать выполнять рейсы с пассажирами. Для получения этого документа необходимо пополнить флот двумя самолетами, что авиакомпания уже сделала.

На данный момент известно, что в марте Bees Airline начнет полетную программу из Киева на египетский курорт Марса-Алам, а в апреле полетит в Кению для туроператора TPG.

Авиакомпания намерена работать по концепции лоу-кост на регулярных и чартерных рейсах. Базовым аэропортом для нее станет "Киев" (Жуляны).

Сейчас похожую концепцию на украинском рынке применяет авиакомпания SkyUp. Ее до июля 2020 года возглавлял Евгений Хайнацкий, который сейчас является представителем акционеров Bees Airline.

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