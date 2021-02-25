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Новий лоу-кост Bees Airline зареєстрував в Україні два літаки

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 16:31
Новий лоу-кост Bees Airline зареєстрував в Україні два літаки Фото: Bees Airline (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Новий український лоу-кост Bees Airline днями зареєстрував в Україні два перших літака.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що це Boeing 737-800 з бортовими номерами українського регістру UR-UBA і UR-UBB. Державіаслужба видала на них реєстраційні посвідчення 22 і 23 лютого 2021 року.

Обидва авіалайнери випущені у 2010 році й наразі перебувають в Польщі. Раніше їх під номерами UR-PSC і UR-PSD дев'ять років експлуатувала МАУ.

Поки Bees Airline ще не має сертифіката експлуатанта, який дозволяє авіакомпанії почати виконувати рейси з пасажирами. Для отримання цього документа необхідно поповнити флот двома літаками, що авіакомпанія вже зробила.

На цей час відомо, що в березні Bees Airline почне польотну програму з Києва на єгипетський курорт Марса-Алам, а у квітні полетить в Кенії для туроператора TPG.

Авіакомпанія має намір працювати у концепції лоу-кост на регулярних і чартерних рейсах. Базовим аеропортом для неї стане "Київ" (Жуляни).

Зараз схожу концепцію на українському ринку застосовує авіакомпанія SkyUp. Її до липня 2020 року очолював Євген Хайнацький, який зараз є представником акціонерів Bees Airline.

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