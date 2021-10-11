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Новый канцлер Австрии Шалленберг принял присягу

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Вена, Понедельник 11 октября 2021 14:39
Новый канцлер Австрии Шалленберг принял присягу Фото: канцлер Австрии Александер Шалленберг (flickr)
Автор: Анастасия Рокитна

Александер Шалленберг принял присягу на должность канцлера Австрии в понедельник. Он принял присягу 11 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

"Консерватор Шалленберг принял присягу канцлера Австрии", - говорится в сообщении.

Отметим, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием он принял решение оставить пост канцлера Австрии.

Он предложил президенту Александеру Ван дер Беллену назначить своего близкого соратника и главу МИД Александера Шалленберга новым главой правительства.

Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП) и займет кресло депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

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