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Новый год в Киеве: как завтра будет работать транспорт

Киев, Среда 30 декабря 2020 19:13
Новый год в Киеве: как завтра будет работать транспорт
Фото: Софийская площадь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве продлят работу общественного транспорта. В частности, столичный фуникулер будет работать круглосуточно.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Метро в Киеве будет работать на два часа дольше. При этом станцию "Золотые ворота" могут временно закрыть на вход, чтобы все желающие могли добраться елки на Софийской площади.

Также возможно временное закрытие центральных станций столичного метрополитена. А именно, "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь", чтобы избежать массового скопления пассажиров.

Кроме того, движение наземного общественного транспорта, который проходит возле станций метро, будет согласовано с расписанием прохождения последних его поездов.

Последний поезд отправится с каждой станции в разное время, а из центра города - около 2:15.

Напомним, Кабинет министров разрешил продлить работу ресторанов в новогоднюю ночь. Они будут работать до 7:00. Однако ограничения по количеству посетителей в заведениях остались неизменными.

Кроме того, Кабмин продлил действие карантина в Украине до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года. При этом с 8 января в Украине будет ужесточен карантин.

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