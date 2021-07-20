ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новый глава МВД выразил свою позицию по делу Шеремета: истину установит суд

Новина українською →
Вторник 20 июля 2021 19:19
Новый глава МВД выразил свою позицию по делу Шеремета: истину установит суд Фото: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что оценивать качество работы и профессионализм следователей, расследующих дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, можно будет только после оглашения приговора суда. Сегодня пятая годовщина убийства журналиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета. Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализма следствия", - заявил он.

Министр отметил, что его позиция по делу Шеремета "искренняя и открытая" и напомнил, что уже озвучивал ее с трибуны Верховной рады.

"Поэтому родные, близкие, украинское общество - все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле", - подытожил он.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года от взрыва устройства, подложенного под автомобиль, в центре Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Павел Шеремет Денис Монастырский
NEWS
Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся
Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся
DAILY
Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года