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Новий глава МВС висловив свою позицію у справі Шеремета: істину встановить суд

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Вівторок 20 липня 2021 19:19
Новий глава МВС висловив свою позицію у справі Шеремета: істину встановить суд Фото: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що оцінювати якість роботи і професіоналізм слідчих, які розслідують справу про вбивство журналіста Павла Шеремета, можна буде тільки після оголошення вироку суду. Сьогодні п'ята річниця вбивства журналіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

"Саме від двох суддів і трьох присяжних, відібраних стороною обвинувачення і стороною захисту, залежить доля трьох підозрюваних у загибелі Павла Шеремета. Тільки після оголошення вироку суду можна буде робити висновки про якість і професіоналізму слідства", - заявив він.

Міністр зазначив, що його позиція у справі Шеремета "щира і відкрита" і нагадав, що вже озвучував її з трибуни Верховної Ради.

"Тому рідні, близькі, українське суспільство - всі ми повинні дочекатися рішення суду, який встановить істину в цій справі", - підсумував він.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року від вибуху пристрою, підкладеного під автомобіль, в центрі Києва.

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Павло Шеремет Денис Монастирський
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