Новый глава "ГарПока" задекларировал право собственности на солнечную электростанцию

Новый руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко задекларировал право собственности на проект солнечной электростанции в Киевской области "Солаград".

Об этом свидетельствует исправленная декларация Пилипенко, обнародована накануне на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

100% уставного капитала ООО "Соларград" оформлено на жену директора ГарПока Елену Пилипенко. Этой компанией жена главы госкомпании владеет с ноября 2018 года. Компания зарегистрирована в с. Княжичи Броварского района Киевской области.

Кроме этого семья Пилипенко является кредитором (инвестором) солнечной электростанции на 1,1 МВт в Хмельницком - СЭС "Экобудэнергия". Эта СЭС должна семье главы "ГарПока" 4,95 млн грн.

Еще 2 млн грн семья одолжила энерготрейдеру Биоэнерджитранс, занимающегося поставками электроэнергии конечным потребителям.

Напомним, правительство назначило Андрея Пилипенко главой ГП "Гарантированный покупатель" 14 декабря 2021 года. Он заменил на этой должности Валима Улиду, который проработал 3 недели и уволился из-за скандала с "зелеными" облигациями.