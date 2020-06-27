Новый антирекорд по коронавирусу и миллиардные убытки из-за паводков: новости за 26 июня

Коллаж РБК-Украина

В Украине зафиксировали свыше тысячи заболевших коронавирусом за сутки, швейцарский суд приговорил к тюрьме экс-нардепа Мартыненко, в Черновицкой области паводки нанесли миллиардные убытки. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 26 июня, - в материале РБК-Украина

В Украине за сутки 1109 случаев коронавируса

По состоянию на утро 26 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд, который составил 1 109 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений зафиксировали во Львовской, Ровенской областях и Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в ближайшие дни уменьшится, то Киев будет вынужден вернуться к суровым ограничениям.

В Кабмине допускают повторную остановку общественного транспорта.

"Голос" лишил Вакарчука мандата

Члены партии "Голос" поддержали прекращение полномочий народного депутата Святослава Вакарчука. Лидер "Голоса" сам попросил о таком решении.

Место Вакарчука в парламенте должна занять Алина Свидерская.

Швейцарский суд приговорил к тюрьме экс-нардепа Мартыненко, - "Схемы"

Суд в Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро. Его приговорили к 28 месяцам тюремного заключения.

Кроме Мартыненко швейцарский суд признал виновным еще одного украинца - Павла Скаленко, который также фигурирует в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

В Черновицкой области паводки нанесли миллиардные убытки

В Черновицкой области оценили предварительные убытки от паводков. Непогода насесла убытки на более 1 млрд гривен.

Об этом рассказал заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Алексей Бойко в комментарии "Укринформу".

По словам руководителя штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия, продолжают подсчитывать убытки. Сейчас они оцениваются в 1 млрд 50 млн гривен.

Фигуранта дела экс-главы Кировоградской ОГА арестовали

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения руководителю патронатной службы председателя Кировоградской ОГА Сергею Шевченко. Чиновника отправили под арест на три месяца с правом внесения 5 млн гривен залога.

Напомним, накануне НАБУ задержало главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и его сообщника на получении части взятки, которую те требовали за невмешательство в деятельность другого чиновника.

Всегда была кормилицей: Третьякова пожаловалась на буллинг

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова прокомментировала скандал по поводу собственных высказываний о "некачественных детях". Она рассказала о своей тяжелой жизни до прихода в политику и обвинила украинцев в буллинге.

Третьякова рассказала, что всю жизнь много работала и самостоятельно подняла своих четверых детей без всяких выплат и помощи от государства.

Шквалы с грозами и жара до +41: погода в июле удивит украинцев

Погода в Украине в последние дни июня принесет грозы и сильные дожди, которые будут чередоваться с ясными солнечными и жаркими днями. А вот в прогнозе на июль синоптики предупреждают об усилении подобных "контрастов" - второй месяц лета может стать самым теплым в году с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

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