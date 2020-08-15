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Новый антирекорд: в Черновицкой области почти 200 больных СOVID-19 за сутки

Черновцы, Суббота 15 августа 2020 23:21
Новый антирекорд: в Черновицкой области почти 200 больных СOVID-19 за сутки
Автор: Инна Собора

Всего количество заболевших перевалило за 7.6 тысяч

За прошедшие сутки в Черновицкой области зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Всего 183 новых случая.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Всего в области зафиксировано уже 7617 случаев. Вылечиться от COVID-19 удалось 5488 людям.

"К сожалению, Украина уверенно продолжает двигаться по пагубной дорожке коронавирусной инфекции, которая ведет к отметке 100 тысяч больных. В нашей стране уже больше инфицированных, чем в Китае. Между тем Буковина ежедневно устанавливает новые антирекорды", - написал Осачук.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по суточном выявлению COVID-19 в стране - за последние 24 часа подтвердили 1847 случаев.

РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса.

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинных правил.

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