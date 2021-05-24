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Новым вице-президентом УАФ по развитию инфраструктуры стал Голик

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 16:21
Новым вице-президентом УАФ по развитию инфраструктуры стал Голик Фото: Юрий Голик (facebook.сом)
Автор: РБК-Украина

Одним из трех новых вице-президентов Украинской ассоциации футбола станет Юрий Голик. Его задачей будет обеспечивать развитие спортивной инфраструктуры в рамках программы президента "Большая стройка".

Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

"Алексей Михайличенко - один из трех новых вице-президентов УАФ. Экс-динамовец будет курировать олимпийское направление работы. Также в президиум возвращается Василий Орлецкий, который будет заниматься реструктуризацией массового футбола. А Юрий Голик будет отвечать за развитие инфраструктуры", - сообщил Барбус.

Напомним, Украинская ассоциация футбола - всеукраинская общественная спортивная организация, основанная в 1991 году. Главная цель ее деятельности - содействие в развитии и популяризации футбола в Украине.

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