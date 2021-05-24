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Новим віце-президентом УАФ з розвитку інфраструктури став Голик

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 16:21
Новим віце-президентом УАФ з розвитку інфраструктури став Голик Фото: Юрій Голик (facebook.сom)
Автор: РБК-Україна

Одним з трьох нових віце-президентів Української асоціації футболу стане Юрій Голик. Його завданням буде забезпечувати розвиток спортивної інфраструктури в рамках програми президента "Велике будівництво".

Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

"Олексій Михайличенко - один з трьох нових віце-президентів УАФ. Ексдинамівець куруватиме олімпійський напрямок роботи. Також до президії повертається Василь Орлецький, який буде займатися реструктуризацією масового футболу. А Юрій Голик відповідатиме за розвиток інфраструктури", - повідомив Барбус.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу - всеукраїнська громадська спортивна організація, заснована у 1991 році. Головна мета її діяльності - сприяння в розвитку і популяризації футболу в Україні.

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