Новым премьером Чехии стал Петр Фиала
Фото: новый премьер Чехии Петр Фиала (facebook.com)
Президент Чехии Милош Земан назначил нового премьера. Им стал Петр Фиала.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Novinky.cz.
Торжественная церемония назначения состоялась в загородной резиденции президента Земана, расположенной в городке Ланы возле Праги.
Во время мероприятия глава государства, у которого недавно обнаружили коронавирус, находился в стеклянном кубе и в инвалидной коляске.
Петр Фиала - глава праволиберальной Гражданской демократической партии, лидер партийной коалиции "Вместе", победившей на парламентских выборах.