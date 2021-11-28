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Новым премьером Чехии стал Петр Фиала

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Прага, Воскресенье 28 ноября 2021 14:59
Новым премьером Чехии стал Петр Фиала Фото: новый премьер Чехии Петр Фиала (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Чехии Милош Земан назначил нового премьера. Им стал Петр Фиала.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Novinky.cz.

Торжественная церемония назначения состоялась в загородной резиденции президента Земана, расположенной в городке Ланы возле Праги.

Во время мероприятия глава государства, у которого недавно обнаружили коронавирус, находился в стеклянном кубе и в инвалидной коляске.

Петр Фиала - глава праволиберальной Гражданской демократической партии, лидер партийной коалиции "Вместе", победившей на парламентских выборах.

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