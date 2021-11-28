ru ua
Нд, 28 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Новим прем'єром Чехії став Петро Фіала

Новость на русском →
Прага, Неділя 28 листопада 2021 14:59
Новим прем'єром Чехії став Петро Фіала Фото: новий прем'єр Чехії Петро Фіала (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Чехії Мілош Земан призначив нового прем'єра. Ним став Петро Фіала.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Novinky.cz.

Урочиста церемонія призначення відбулася у заміській резиденції президента Земана, розташованій у містечку Лани біля Праги.

Під час заходу глава держави, у якого нещодавно виявили коронавірус, перебував у скляному кубі та в інвалідному візку.

Петро Фіала - очільник праволіберальної Громадянської демократичної партії, лідер партійної коаліції "Разом", яка перемогла на парламентських виборах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія
NEWS
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує