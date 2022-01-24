Новым главой ПАСЕ избрали нидерландского сенатора Тини Кокса

Новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал представитель от Нидерландов Тини Кокс. В ходе голосования он получил 164 голоса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Твиттер ПАСЕ.
"Поздравляем Тини Кокса (Нидерланды, UEL), который только что был избран новым президентом Парламентской ассамблеи", - говорится в сообщении.
В частности, Кокс набрал 164 голоса. Другой кандидат от Украины - Мария Мезенцева набрала 80 голосов.
Кандидатуру Мезенцевой предложили 40 коллег из разных стран и почти всех партий ПАСЕ, кроме той, от которой баллотировался депутат из Нидерландов.
Напомним, 24 января 2022 года в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Во время открытия сессии, когда происходит процедура проверки полномочий национальных делегаций, Украина и страны неформальной группы Baltic plus - Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша - оспорили полномочия России в ПАСЕ.