В Новых Санжарах эвакуированные из Китая вышли с обсервации

В Новых Санжарах завершился период обсервации эвакуированных граждан из китайского Уханя. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За время обсервации, которая длилась 14 дней, ни у кого из помещенных на карантин не было зафиксировано симптомов коронавируса. Таким образом все были выписаны из санатория "Новые Санжары".

Всем, кто находился на эвакуации должны выдать справки об отсутствии коронавируса и о пребывании в обсервации. Украинцев на автобусах развезут по домам, а иностранцев - в Киев.

Напомним, 20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 49 украинцев и 25 иностранцев. Рано утром самолет с эвакуированными приземлился в Харькове, после чего отправился в медцентр "Новые Санжары" в Полтавской области. При этом в Новых Санжарах люди вышли на протесты против размещения на обсервацию в местном медцентре. В результате протестов пострадали 9 правоохранителей, задержаны более 20 человек.

Отметим, 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса у мужчины в Черновцах. До этого он путешествовал на территории Италии.