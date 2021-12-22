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Новых руководителей Нацполиции обвинили в причастности к коррупционным скандалам: что известно

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Киев, Среда 22 декабря 2021 17:23
Новых руководителей Нацполиции обвинили в причастности к коррупционным скандалам: что известно Фото: новых руководителей Нацполиции обвинили в причастности к коррупционным скандалам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Первого заместителя главы Национальной полиции Украины - главу криминальной полиции Михаила Кузнецова и начальника Департамента стратегических расследований Валентина Копаева обвинили в причастности к целому ряду коррупционных скандалов.

Об этом говорится в статье Delo.

Как отмечается в статье, ранее Кузнецов и Копаев вместе работали в Департаменте оперативно-технических мероприятий Нацполиции.

По данным собеседников издания, согласно оперативным документам, в условиях отсутствия необходимого опыта у Михаила Кузнецова, в подотчетной ему сфере существенно ухудшилась криминогенная ситуация.

"Кроме того, не осуществляется ежедневная координация по раскрытию преступлений, не ставятся задачи, не осуществляется контроль раскрытия, отсутствуют результаты проведения оперативно-розыскной деятельности, отсутствует коммуникация руководителя криминальной полиции с областными подразделениями", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что данные этой сводки уже давно есть в распоряжении министра Дениса Монастырского. Более того, с подачи первого замминистра внутренних дел Евгения Енина, Михаил Кузнецов он курирует еще и экономическое направление, в частности, отвечает за недавно объявленную операцию "Акциз".

Что касается Копаева, то еще когда он работал в УБОПе, активисты обращали внимание на его декларацию, которая не соответствует его статусу.

В частности, кроме официально задекларированных 6 квартир и трех автомобилей, записанных частично на жену, 6 млн грн, 110 тыс. евро и 300 тыс. долларов наличных, активисты также обнаружили большое количество недвижимости в Киеве и Чернигове, которое записано на тестя Копаева.

Также активисты указывали, что чиновник злоупотреблял проверками подрядчиков "Энергоатома" с использованием обысков и выемок.

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