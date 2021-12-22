Нових керівників Нацполіції звинуватили в причетності до корупційних скандалів: що відомо

Першого заступника голови Національної поліції України - голову кримінальної поліції Михайла Кузнєцова і начальника департаменту стратегічних розслідувань Валентина Копаєва звинуватили в причетності до цілої низки корупційних скандалів.

Про це йдеться в статті Delo .

Як наголошується в статті, раніше Кузнєцов і Копаєв разом працювали в Департаменті оперативно-технічних заходів Нацполіції.

За даними співрозмовників видання, згідно з оперативними документами, в умовах відсутності необхідного досвіду у Михайла Кузнєцова, в підзвітній йому сфері істотно погіршилася криміногенна ситуація.

"Крім того, не здійснюється щоденна координація з розкриття злочинів, не ставляться завдання, не здійснюється контроль розкриття, відсутні результати проведення оперативно-розшукової діяльності, відсутня комунікація керівника кримінальної поліції з обласними підрозділами", - пише видання.

Журналісти відзначають, що дані цього зведення вже давно є в розпорядженні міністра Дениса монастирського. Більш того, з подачі першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, Михайло Кузнєцов він курирує ще й економічний напрямок, зокрема, відповідає за нещодавно оголошену операцію "Акциз".

Що стосується Копаєва, то ще коли він працював в УБОЗі, активісти звертали увагу на його декларацію, яка не відповідає його статусу.

Зокрема, крім офіційно задекларованих 6 квартир і трьох автомобілів, записаних частково на дружину, 6 млн грн, 110 тис.євро і 300 тис. доларів готівки, активісти також виявили велику кількість нерухомості в Києві та Чернігові, яке записано на тестя Копаєва.

Також активісти вказували, що чиновник зловживав перевірками підрядників "Енергоатому" з використанням обшуків і виїмок.