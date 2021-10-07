"Новых альянсов", вроде AUKUS, со временем будет больше: эксперты оценили их перспективы

По словам директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук, такие объединения строятся не только вокруг какой-то светлой цели, но и вокруг какой-то угрозы в плане безопасности.

"В Индо-Тихоокеанском регионе - это Китай. В нашем регионе это Россия. Очень важно иметь позитивную повестку дня, совместные проекты и инициативы, но общая угроза способствует развитию таких объединений", - пояснила Гетьманчук.

Она отметила, что поскольку членство Украины и в ЕС, и в НАТО в короткой и даже средней перспективе находится под большим вопросом, то инициативы вроде Люблинского треугольника позволяют Украине интегрироваться "с бокового входа".

В свою очередь эксперт по международной политике "Украинского института будущего" Илия Куса указал, что вступление Украины в ЕС и НАТО позиционируется как стратегический курс - своего рода цивилизационный выбор.

Он пояснил, что в НАТО еще не означает, что россияне автоматически выведут свои войска с оккупированных территорий Украины, а скорее наоборот это станет "красной линией" для Кремля и может спровоцировать новый виток эскалации.

"У нас сделали с евроатлантической интеграции критерий успешности Украины и это, конечно, ограничило наши амбиции на международной арене и сузило наш коридор возможностей. В то время как мир действительно меняется", - отметил Куса.

Эксперт добавил, что на смену долгосрочным, коллективным, ориентированным на ценности альянсам, каким был НАТО, приходят ситуативные прагматические союзы и коалиции по интересам.

"История с Францией и США показала, что Запад давно не един и это тоже нужно учитывать", - добавил Куса.