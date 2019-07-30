Новые сервисы "Сумыгаз Сбыта" позволяют управлять одновременно 5 лицевыми счетами

Иллюстративное фото (104.ua)

Общая численность пользователей онлайн-сервисов компании достигла 95 тыс.

Специалисты "Сумыгаз Сбыт" настроили работу паблик-аккаунта 7104ua в Viber и мобильных приложений, которые обеспечивают клиентам постоянный доступ ко всей информации по лицевым счетам, и предоставляют возможность оплатить за газ сразу по пяти разными лицевыми счетами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые сервисы пригодятся тем клиентам "Сумыгаз Сбыт", которые имеют несколько газифицированных объектов, или помогают в расчетах своим пожилым родственникам. Сейчас общая численность пользователей онлайн-сервисов компании достигла 95 тыс.

"Наша задача сделать услуги максимально доступными и комфортными для экономии времени потребителей природного газа Сумской области. Планируем, что до начала отопительного периода уже более 100 тыс. клиентов будут пользоваться онлайн-сервисами компании и иметь доступ к своим лицевым счетам 24 часа в сутки", - сказала директор "Сумыгаз Сбыта" Елена Руденко.

По словам пресс-службы, для работы с чат-ботом 7104ua необходимо быть подписанным на паблик аккаунт. Для регистрации нужно отсканировать QR-код через мессенджер, ввести Лицевой счет, сумму последней оплаты или номер счетчика.

"Пользователям смартфонов мобильные приложение 104Mobile доступно для загрузки на Google Play, для пользователей iPhone приложение 104Mobile - на App Store. Онлайн-сервисы - Личный кабинет на сайте 104.ua, паблик - аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и для iPhone 104 Mobile Light, позволяют в любое удобное время не только контролировать расчеты за природный газ, но и проводить оплаты с минимальной комиссией", - говорится в сообщении.