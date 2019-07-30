Нові сервіси "Сумигаз Збуту" дозволяють керувати одночасно 5 особовими рахунками

Ілюстративне фото (104.ua)

Загальна чисельність користувачів онлайн-сервісів компанії досягла 95 тис.

Фахівці "Сумигаз Збут" налаштували роботу паблік-акаунта 7104ua у Viber та мобільних додатків, які забезпечують клієнтам постійний доступ до всієї інформації по особовим рахункам, та надають можливість сплатити за газ одразу за п’ятьма різними особовими рахунками. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові сервіси стануть в нагоді тим клієнтам "Сумигаз Збут", які мають декілька газифікованих об`єктів, або допомогають в розрахунках своїм літнім родичам. Наразі загальна чисельність користувачів онлайн-сервісів компанії досягла 95 тис.

"Наше завдання зробити послуги максимально доступними і комфортними для заощадження часу споживачів природного газу Сумської області. Плануємо, що до початку опалювального періоду вже більше 100 тис. клієнтів будуть користуватись онлайн-сервісами компанії та мати доступ до своїх особових рахунків 24 години на добу", - сказала директор "Сумигаз Збуту" Олена Руденко.

За словами прес-служби, для роботи з чат-ботом 7104ua необхідно бути підписаним на паблік акаунт. Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код через месенджер, ввести Особовий рахунок, суму останньої оплати або номер лічильника.

"Користувачам смартфонів мобільні додаток 104Mobile доступний для завантаження на Google Play, для користувачів iPhone додаток 104Mobile - на App Store. Онлайн-сервіси - Особистий кабінет на сайті 104.ua, паблік - акаунт 7104ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та для iPhone 104 Mobile Light, дозволяють в будь-який зручний час не лише контролювати розрахунки за природний газ, а й проводити оплати з мінімальною комісією", - йдеться у повідомленні.