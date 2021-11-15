Под новые санкции ЕС попадут авиакомпании и турагентства Беларуси, - Боррель

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о подготовке новых санкций ЕС. Они будут распространены на авиакомпании и туристические агентства, которые, вероятно, причастны к переправке мигрантов в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к каждому, кто участвует в перевозке мигрантов в эту страну", - заявил Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, под визовые запреты и блокирование активов могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств. Под санкциями могут оказаться и около 30 белорусских чиновников, вероятно, причастных к миграционному кризису на границе, добавил Боррель.