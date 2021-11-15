UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под новые санкции ЕС попадут авиакомпании и турагентства Беларуси, - Боррель

Автор: Анна Полисученко

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о подготовке новых санкций ЕС. Они будут распространены на авиакомпании и туристические агентства, которые, вероятно, причастны к переправке мигрантов в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к каждому, кто участвует в перевозке мигрантов в эту страну", - заявил Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, под визовые запреты и блокирование активов могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств. Под санкциями могут оказаться и около 30 белорусских чиновников, вероятно, причастных к миграционному кризису на границе, добавил Боррель.

Ранее мы писали, что Боррель заявил главе МИД Беларуси о том, что людей нельзя использовать как оружие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз