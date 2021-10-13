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Новые правила перевозок на время карантина: как будет работать "Укрзализныця"

Автор: Анастасия Рокитна

С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила пассажирских перевозок на время карантина. Стало известно, будет работать "Укрзализныця".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг представителя "Укрзализныци".

Теперь при посадке вместе с паспортом и билетом проводники будут проверять COVID-сертификат.

"Как бумажный, так и в "Дии". Если сертификата нет, то достаточно ПЦР-тест или антиген-теста", - сообщили в УЗ.

В "Интерсити" также будут проверять документы при посадке. Отметим, что обычно в "Интерсити" проверяют документы уже во время поездки.

"Мы немного изменим этот процесс. При посадке будут проверки", - сообщил представитель УЗ.

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