Новые методики лечения коарктации аорты за границей

Коарктация аорты является врожденным пороком сердца. Эта патология требует хирургического лечения. Оптимальный возраст для проведения операции — 1-2 года. Однако в ряде случаев операцию проводят и в более позднем возрасте.

Чем опасна коарктация аорты?

Коарктация аорты характеризуется локальным сужением аорты. Вследствие сужения просвета сосуда затрудняется ток крови, с чем и связаны имеющиеся гемодинамические нарушения.

Нарушение кровообращения проявляется двумя феноменами:

Повышение давления в сосудах выше участка сужения аорты. Понижение давления в сосудах ниже участка сужения аорты.

Перегрузка давлением вызывает гипертрофию левого желудочка, а также гипертензию в верхней части тела (в сосудах головы, сердца, верхних конечностей). Если не провести операцию по устранению коарктации аорты, то со временем могут возникнуть такие осложнения:

Сердечная недостаточность;

Внутричерепные кровоизлияния;

Разрыв аорты;

Инфекционный эндокардит.

При естественном течении порока средняя продолжительность жизни составляет 35 лет, а при «инфантильном» предуктальном типе — не более двух лет. К счастью, своевременное проведение операции позволит устранить проблему и существенно увеличить продолжительность жизни.

Многие пациенты стремятся пройти лечение за границей. Стоимость операции по коарктации аорты в зарубежных больницах может быть выше, чем в отечественных. Но пациенты могут быть уверены, что операции в зарубежных клиниках проводятся по самым высоким стандартам.

Современное лечение коарктации аорты

Коарктация аорты может быть устранена только с помощью хирургического лечения. Первая в мире операция по устранению коарктации аорты была проведена еще в 1944 году. С того момента прошло много времени и хирургические методики значительно усовершенствовались. В настоящее время существует два вида хирургического лечения коарктация аорты у детей и взрослых:

Хирургическая коррекция коарктации аорты.

Интервенционное (эндоваскулярное) лечение.

Стоимость операции по коарктации аорты зависит от выбранной хирургической методики.

Хирургическая коррекция коарктации аорты

Хирургическая коррекция является традиционным методом лечения коарктации аорты. Проведение такой операции гарантирует эффективный результат. Существует несколько хирургических методик коррекции аорты:

Резекция коарктации аорты. Кардиохирург удаляет суженный сегмент аорты, а затем сшивает между собой здоровые концы сосуда. Пластика аорты. Эта операция проводится в том случае, если сужение захватывает длинный сегмент. Хирург разрезает суженный участок аорты и вшивает в него лоскут из тканей подключичной артерии или синтетического материала. Аорто-аортальное шунтирование. Хирург пришивает один конец шунта выше сужения аорты, другой конец — ниже сужения аорты. Таким образом кровь беспрепятственно течет в обход суженного участка аорты.

Ранее хирургическую коррекцию аорты проводили через срединную стернотомию (рассечение грудины). В настоящее время кардиохирурги зарубежных клиник используют менее инвазивные доступы, в частности, боковую торакотомию. Врач выполняет разрез в межреберье. Такой доступ гарантирует меньшее повреждение тканей, а также более быстрое восстановление пациента.

Интервенционное лечение

Ведущие зарубежные клиники также могут предложить пациентам с коарктацией аорты баллонную ангиопластику, которая является разновидностью интервенционного лечения.

Врач делает прокол в бедренной артерии и вводит в него тонкий катетер-проводник с баллоном. Под рентген-контролем катетер с баллоном продвигают к месту сужения. Баллон раздувается и тем самым расширяет просвет аорты. Чтобы зафиксировать необходимый диаметр аорты, в сосуд устанавливают стент (сетчатый каркас).

Эндоваскулярные операции имеют много преимуществ:

Возможность проведения вмешательства под местной анестезией.

Отсутствие больших разрезов на теле.

Отсутствие послеоперационных болей.

Быстрое восстановление пациента после процедуры.

Стоит отметить, что далеко не во всех случаях коарктации аорты может быть проведена эндоваскулярная операция. Врач выбирает оптимальную стратегию лечения после изучения результатов диагностики пациента, которая включает рентгенографию ОГК, эхокг и ЭКГ.

Как попасть на лечение за границу?

Медицинские технологии постоянно совершенствуются. В ведущих зарубежных клиниках операции на сердце проводят через небольшие разрезы на грудной клетке. В ряде случаев пациентам с коарктацией аорты предлагают минимально инвазивное хирургическое вмешательство — баллонную ангиопластику. Многих пациентов интересуют цены на лечение за границей. Итоговая стоимость зависит от нескольких факторов: рейтинга клиники, квалификации кардиохирурга, вида операции.

Организовать лечение за границей поможет оператор медицинского туризма Booking Health. Компания сотрудничает с ведущими зарубежными медицинскими центрами. Менеджеры Booking Health подберут для пациента лучшую клинику с учетом его пожеланий. Компания также займется решением всех вопросов, связанных с организацией поездки за рубеж: оформлением документов, бронированием авиабилетов и отеля, обеспечением трансфера из аэропорта.