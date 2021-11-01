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Новые массовые задержания в Крыму: прокуратура Украины возбудила дела

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Крым, Понедельник 01 ноября 2021 19:26
Новые массовые задержания в Крыму: прокуратура Украины возбудила дела Фото: прокуратура расследует очередные задержания в Крыму (facebook.com/fsb_russia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура АР Крым возбудила уголовные дела по фактам задержания крымскотатарских активистов на оккупированном Крымском полуострове. Прокуратура квалифицировала инцидент как незаконное лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Сегодня, 1 ноября, российские силовики возле так называемого "Крымского гарнизонного военного суда" задержали 19 крымских татар, среди которых журналист. А несколькими днями ранее оккупанты задержали 30 человек, которые пришли под этот же "суд", чтобы поддержать своих осужденных соотечественников.

"За последние два месяца это уже пятый случай безосновательных массовых задержаний крымских татар в оккупированном Крыму... К тому же постоянное давление осуществляется и на адвокатов, представляющих интересы лиц в этих делах", - заявили в прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что каждый факт незаконных задержаний в оккупированном Крыму фиксируют с целью дальнейшего расследования и привлечения виновных лиц к ответственности.

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Крым Задержание Российская Федерация
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